Spal-Fiorentina, la designazione: ecco chi dirigerà l’incontro. Genoa-Verona a Irrati

Di seguito le designazioni per le gare valide per il 38° e ultimo turno di Serie A. Spal-Fiorentina (fischio d’inizio fissato per domani alle 18:00) è stata affidata a Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Questa la squadra arbitrale completa (anche delle altre partite):

SPAL – FIORENTINA Domenica 02/08 h. 18.00

PRONTERA

ROBILOTTA – SECHI

IV: SOZZA

VAR: PICCININI

AVAR: LO CICERO

BOLOGNA – TORINO Domenica 02/08 h. 20.45

DI MARTINO

ROSSI L. – SCARPA

IV: ABISSO

VAR: VALERI

AVAR: DEL GIOVANE

GENOA – H. VERONA Domenica 02/08 h. 20.45

IRRATI

CARBONE – COSTANZO

IV: LA PENNA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI

LECCE – PARMA Domenica 02/08 h. 20.45

MARIANI

PRETI – LONGO

IV: DI BELLO

VAR: MARESCA

AVAR: FIORITO

SASSUOLO – UDINESE Domenica 02/08 h. 20.45

AMABILE

SCHIRRU – ROSSI M.

IV: PASQUA

VAR: MASSA

AVAR: TOLFO

