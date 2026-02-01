Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Contratto depositato: la Fiorentina acquista un giovane terzino

news viola

Contratto depositato: la Fiorentina acquista un giovane terzino

Copertina Paratici e Goretti
Acquistato un nuovo terzino: ecco Arnis Ademi
Redazione VN

La Fiorentina potenzia la sua Primavera con l’ingresso del giovane terzino svizzero Arnis Ademi, classe 2007. Mancino naturale e in possesso anche del passaporto kosovaro, Ademi arriva a titolo definitivo dallo Young Boys di Berna, dove ha giocato con la squadra Under 21. Il ragazzo sarà subito inserito nel gruppo Primavera, con il contratto già regolarmente registrato in Lega.

Leggi anche
Fiorentina, il programma di oggi
Segui “A pranzo con il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA