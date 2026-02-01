Contratto depositato: la Fiorentina acquista un giovane terzino

La Fiorentina potenzia la sua Primavera con l’ingresso del giovane terzino svizzero Arnis Ademi, classe 2007. Mancino naturale e in possesso anche del passaporto kosovaro, Ademi arriva a titolo definitivo dallo Young Boys di Berna, dove ha giocato con la squadra Under 21. Il ragazzo sarà subito inserito nel gruppo Primavera, con il contratto già regolarmente registrato in Lega.