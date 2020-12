Conti: “Mio figlio mi ha chiesto se la Juve ci stese facendo vincere”

Il presentatore tv e tifoso viola Carlo Conti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

E’ stata una bella goduria, ero in auto che rientravo da Roma. Sono arrivato preciso per il fischio di inizio e sono stato bene. Vorrei che questo risultato fosse il riscatto, non una gioia del momento. I giocatori hanno dimostrato attributi, adesso devono continuare così e risalire in classifica. Mentre guardavo la partita mio figlio mi ha chiesto se la Juve ci stesse lasciando vincere (ride ndr). Neanche a lui che ha sei anni ci credeva. Commisso? Sa cosa fare, gli chiediamo di non perdere l’entusiasmo.