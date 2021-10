Conti: “Con Italiano possiamo sperare di vincere. Champions? Faccio un fioretto”

Il tifoso viola: "Non è semplicemente un fioretto perché quest'anno io ci credo nell'Europa: è partito un nuovo ciclo"

Conti si sbilancia anche su un eventuale fioretto in caso qualificazione in Champions: "Se il presidente mi invita, vengo a vedere tutte le partite di Champions allo stadio (ride, ndr). A parte gli scherzi potrei andare a vedere una trasferta, non saprei... Non è semplicemente un fioretto perché quest'anno io ci credo nell'Europa: è partito un nuovo ciclo. Anzi, ho deciso: arrivo allo stadio a piedi da Piazza della Libertà".