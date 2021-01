Conte, la sfuriata con l’arbitro può costare caro: a rischio la panchina contro la Fiorentina

Antonio Conte verrà sicuramente squalificato dopo la sfuriata di Udine, ma l’Inter spera che lo stop non superi i due turni. È quanto riporta la Gazzetta nella propria edizione odierna. Tutti in casa nerazzurra ritengono l’atteggiamento dell’arbitro Fabio Maresca provocatorio perché anche nel tunnel avrebbe continuato a ripetere quel concetto ripreso dalle telecamere dopo il triplice fischio: “bisogna accettare anche quando non si vince”. Lo scontro verbale – violento, secondo quanto racconta la rosea – tra il tecnico, il suo vice Stellini e il direttore di gara è andato in scena nella parte di sottopassaggio riservato ai giocatori friulani e agli arbitri, dove non si sarebbero dovuti trovare i componenti dello staff nerazzurro. C’è da aggiungere che Conte, accompagnato dall’a.d. Beppe Marotta, ha poi avuto un chiarimento con il fischietto di Napoli, prima ancora che delle classiche interviste post-gara. Chiarimento che dovrebbe avere un peso importante: Gerardo Mastrandrea non dovrebbe andare oltre i due turni di stop, in tal caso Conte salterebbe anche Fiorentina-Inter di venerdì 5 febbraio 2021.

