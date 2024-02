Consiglio comunale, approvata la proposta FdI: ecco le iniziative per i tifosi

Palchetti per i lanciacori, locali per preparare gli striscioni e murales: sono in arrivo grandi novità per i tifosi della Fiorentina

La seduta odierna del Consiglio comunale ha visto l'approvazione all'unanimità dell'impegnativa dell'ordine del giorno proposto da Fratelli d'Italia: intervenire nel progetto di restyiling dello stadio Franchi al fine di creare alcuni locali, destinati ai tifosi, utili per le riunioni e per la preparazione e conservazione di striscioni e coreografie. Prevedere - si legge sul sito del Comune di Firenze - alcuni spazi per i murales come avviene in molti stadi europei e creare uno spazio in cui installare un palchetto “lancia cori”.