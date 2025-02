Zaniolo: “Sono tornato a casa. Kean non mi ha sorpreso”

Non solo l'esaltazione nel day-after della vittoria per 3-0 sull'Inter: in casa Fiorentina oggi è anche il giorno della presentazione di Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo o attaccante arrivato dal Galatasaray in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di un dato numero di presenze. L'ex Roma, nella prima parte sempre in prestito dai turchi all'Atalanta, torna in viola dopo tanti anni nel settore giovanile, con la maglia numero 17. Violanews vi propone tutte le sue risposte in diretta testuale.