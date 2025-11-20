Vanoli: “Difenderò Ranieri alla morte, è anche il mio capitano. Lo volevo a Venezia”

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha affrontato il tema legato a Luca Ranieri e alla fascia di capitano:
Il passaggio della conferenza sul difensore
Ci sono state critiche eccessive anche da parte delle televisioni importanti su Ranieri. Ho parlato con Luca, quello che dico qui, lo dico anche ai calciatori. Gli ho detto che se fossi stato l'allenatore della Fiorentina gli avrei dato anch'io la fascia. È un esempio del lavoro, dal settore giovanile ha lottato e con energia e grinta si è conquistato un posto. A Venezia chiamai Pradè per portarlo con me a giocare. Oggi è giusto che prenda le critiche, sta sbagliando nei gesti in campo dove la gente non riconosce i valori per cui lui è capitano. Luca deve capire il perché si è preso questa fascia da capitano. Per me è lui e lo difenderò fino alla morte. Ogni giocatore è un pezzo importante di un puzzle, Luca deve tornare a fare quello lì.
