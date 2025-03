Vagiannidis: “Soffriamo la pressione in Grecia. L’andata non conta nulla”

"L'unico modo per affrontare la partita sia quello di non pensare alla vittoria ottenuta all'andata. Dobbiamo pensare di essere 0-0, e di voler vincere, niente pareggio. Questo è l'atteggiamento giusto. La squadra è formata da grandi personalità, grazie alle quali siamo arrivati qui. Tutti danno il massimo, e si vede sul campo. Ogni partita è una finale, sicuramente domani lo sarà. La qualificazione ci porterebbe grande gioia. Dobbiamo vincere in ogni modo, e andare avanti nel torneo. Per me qualificarsi sarebbe un sogno che si avvera, giocare queste partite europee è un obiettivo fin da bambino. Mi sento bene a giocare partite con avversari così grandi, sarebbe una grande gioia passare il turno.