Schopp: “Mazzone è stato come un padre, che ricordi. Vogliamo riscattarci”

L'allenatore del LASK, Markus Schopp ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani. Il ricordo di Mazzone, suo ex allenatore

Niccolò Meoni Redattore 11 dicembre 2024 (modifica il 11 dicembre 2024 | 19:01)

"La Fiorentina è una squadra che si è sviluppata in modo intenso e compatto. Una squadra ottima sia in difesa che in attacco, ci aspettiamo una grande partita. Dobbiamo soffrire in questo momento, abbiamo perso 3 partite in fila. La situazione ci da fastidio, la stagione è stata influenzata da tante cose. Ancora possiamo qualificarci, per questo abbiamo bisogno di un ottimo risultato. Sappiamo che sarà una partita difficile. Abbiamo avuto un po' di infortuni, anche di giocatori importanti, di qualità"