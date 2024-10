Ranieri: “Ci serviva solo tempo, cambiato mentalità. De Gea? Felici per lui”

Nel post partita di Fiorentina-Milan, Luca Ranieri ha commentato così in sala stampa la vittoria viola sul Milan: "Stasera abbiamo fatto una grandissima partita, la migliore della stagione. Cosa cambia dopo oggi? Sapevamo anche quando non c'erano i risultati che eravamo una grande squadra, che sono arrivati giocatori forti e che ci serviva solo tempo. Ora c'è la pausa e poi penseremo al Lecce. Il salvataggio su Pulisic? Ho sbagliato sul rigore, non ho visto arrivare Reijnders, quindi meno male..."