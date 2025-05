Palladino (conf): “Ottimo Parisi, Comuzzo mi è piaciuto. Kean fuori? Vi spiego”

Nonostante l’amarezza per il risultato, Palladino sottolinea la prestazione dei suoi: “C’è dispiacere per la sconfitta, ma abbiamo giocato con coraggio e orgoglio. Abbiamo fatto la partita in uno stadio molto caldo. Sono soddisfatto, non felice. Ma è tutto aperto e io ci credo. Nello spogliatoio ho percepito che i ragazzi la pensano come me”.

Il tecnico ha poi voluto rendere merito al pubblico andaluso, senza dimenticare il calore che aspetta la squadra nella gara di ritorno: “Il pubblico loro è stato fantastico, ce la siamo goduta. Facciamo questo lavoro per vivere certe partite e certe emozioni. Ma anche il Franchi non sarà da meno: vogliamo una bolgia in casa nostra”.

Palladino ha commentato anche alcuni episodi controversi: “Il rigore su Folorunsho non c’è, è palla piena. Non è rigore. E sul gol c’era fuorigioco: ripeto, a me il calcio l’hanno insegnato così”.

Dal punto di vista tattico, l’allenatore insiste su un’identità ben precisa: “Stiamo lavorando sugli inserimenti dei terzi di difesa e la squadra sta percependo bene. Pongracic ha fatto un grande lavoro da terzo, Parisi ha giocato una buonissima partita, così come Folorunsho. Anche Moise si è comportato bene, nonostante fosse stato via una settimana con la famiglia. È rientrato solo il giorno della partenza e non si era allenato con la squadra, quindi ho preferito preservarlo, anche per rispetto verso i compagni che avevano lavorato per tutta la settimana. Ma lui, come Gudmundsson e Beltrán, ha fatto bene”.

Soddisfazione anche per la prova di Comuzzo: “A me è piaciuta molto la sua reazione all’errore. Non è stato un errore gravissimo, solo una lettura sbagliata. Ma ha fatto una grandissima partita”.

Infine, aggiornamenti dall’infermeria: “Dodò? Vediamo, il ragazzo ha voglia di tornare. Analizzeremo tutto in vista del ritorno. Cataldi? Secondo noi qualcosina è successo quando ha calciato. Vediamo domani come reagisce. Se l’abbiamo perso ci dispiace, aspettiamo il parere del dottore”.

E uno sguardo già proiettato al ritorno: “Dobbiamo migliorare in fase di possesso e nelle nostre transizioni. Ma lo spirito c’è. La squadra ha giocato con grande temperamento, abbiamo fatto la partita. Siamo vivi”.