Palladino spiega: “Ecco cosa succederà se non raggiungeremo l’Europa”

Senza Europa, come valuterebbe la stagione? E in caso, cosa succederà?

"Vediamo come finiamo, ripeto che mancano ancora due partite. Io ringrazio il presidente e la società per come mi hanno permesso di lavorare. C'è amarezza per l'uscita in Conference, volevamo la finale e non ci siamo riusciti. Adesso vogliamo entrare nelle coppe, sarà difficile, ma daremo tutto. Non credo di aver vissuto una stagione fallimentare e non credo che meritiamo di ricevere i tifosi fuori dai cancelli. Noi dobbiamo solo ringraziarli per il sostegno ricevuto. In caso di mancata qualificazione europea mi prenderò io la responsabilità. A fine stagione con la società parleremo a 360°"