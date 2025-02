Palladino in conferenza stampa verso Fiorentina-Lecce: LIVE dalle 15.30

Due giorni alla gara col Lecce: ecco le risposte in conferenza stampa da parte dell'allenatore viola

E' già tempo di conferenza stampa per Raffaele Palladino. Il tecnico della Fiorentina si presenta nel Media Center viola per il consueto intervento dell'antivigilia, dato che la squadra gigliata aprirà la 27esima giornata di Serie A al Franchi contro il Lecce venerdì alle 20:45. Violanews vi propone come di consueto la diretta testuale delle risposte dell'allenatore.