Palladino in conferenza stampa verso Fiorentina-Bologna: LIVE dalle 15

Si avvicina Fiorentina-Bologna con tutti i temi che questo confronto si porta dietro alla penultima giornata della Serie A 2024/25. Domenica i viola di Raffaele Palladino affrontano i freschi vincitori della Coppa Italia guidati dall'ex tecnico gigliato Vincenzo Italiano, alla prima al Franchi dopo l'addio della scorsa estate. Palladino parla dunque in conferenza stampa per dare le ultime sul momento dei suoi e tracciare la rotta del finale di stagione dopo le ultime delusioni in Conference League e in campionato.