Palladino: “Gosens è recuperato. Ho parlato con Fagioli, ecco come sta”

Com'è più semplice arrivare in Europa? — "Stiamo ragionando di partita in partita. Vogliamo essere competitivi in entrambe le competizioni fino alla fine. Arrivare a un mese e mezzo alla fine del campionato ed essere ancora lì era il nostro obbiettivo, vogliamo arrivare più in alto possibile. In Conference siamo ai quarti, ma non sarà semplice la sfida di domani. Loro saranno agguerriti e vorranno la semifinale quanto noi".

Cosa vi ha lasciato il pareggio con il Parma? — "Tutte le partite ci lasciano delle indicazioni. Noi siamo concentrati su domani, abbiamo studiato bene i nostri avversari. La nostra mentalità deve essere quella di scendere in campo avvelenati, sono tutte finali da qui alla fine. Il campionato ci fa crescere. Con il Parma volevamo i tre punti, ma in campo ci sono anche gli avversari. Noi accettiamo le critiche, ma nelle ultime sei ne abbiamo vinte quattro e pareggiate due".

Le squadre a Firenze si difendono basso... — "Non è semplice andare a giocare nella metà campo avversaria, serve muovere velocemente la palla. Il Parma ha fatto una partita d'attesa con una linea a cinque. Ripeto, son partite che servono per crescere".

Come interpreta le parole di Commisso sul suo futuro? — "Ieri c'è stata questa bellissima cena con il nostro presidente, sua moglie e la dirigenza (Foto e notizie esclusiva). Rocco è una persona che mi vuole bene, e vuole il bene della Fiorentina. Lo ringrazio per le sue belle parole nei miei confronti, mi danno un grande stimolo per fare bene il mio lavoro".

Le parole di Citterio con il Parma, volevate non perdere? — "Voglio chiarire questa situazione. Pongracic ha avuto la febbre l'ultima settimana, e negli ultimi quindici minuti l'ho visto faticare, per questo abbiamo optato per Comuzzo come ultimo slot".

Sulle dichiarazioni di Riera — "Sono state uno stimolo. Noi vogliamo fare i fatti, le chiacchiere le lasciamo agli altri".

Chi giocherà a destra senza Dodo e Moreno? — "Sulla corsia abbiamo tre quinti. Abbiamo Parisi, Gosens e un adattato come Folorunsho. Siamo tranquilli in quella posizione".

Come sta Fagioli, e cosa ne pensa delle parole di Abodi? — "Ci ho parlato tanto con Nicolò. Il ragazzo sta bene, si è già espresso sui social sulla situazione. Non aggiungerò altro sulla questione. Posso solo dire che ogni mio calciatore, lui compreso, riceverà sostegno e amore da me".

Sulla gestione dei cambi. — "Con i cinque cambi hai la possibilità di dare forze fresche e di cambiare la squadra. Hai nuove energie e puoi cambiare la partita. Ci sono scelte che puoi fare al momento in base alla situazione. Per quanto riguarda il pacchetto difensivo, abbiamo quattro/cinque difensori di ruolo, e serve dare minutaggio a tutti".

Su Gudmundsson — "Sta facendo un'ottima stagione, otto gol e quattro assist. È un giocatore importante per noi, cerco di preservalo e dare minutaggio anche agli altri che sono in panchina. Io scelgo in base al momento, poi posso essere criticato".

Sorpreso del Celje? — "Tanti di voi l'hanno sottovalutata, da parte nostra c'è sempre stata una grande attenzione. All'andata l'abbiamo presa con il piglio giusto e lo stesso sarà domani. Dobbiamo essere avvelenati e stare attenti a tutto. Abbiamo preparato due/tre piani gara e siamo pronti".

Su Zaniolo — "Il cambio di sistema di gioco l'ha sfavorito. Lui nasce da mezz'ala, poi spostato a esterno. Si è messo però a disposizione del gruppo e della squadra. Ha fatto bene all'andata in Conference, ovvio che non riesce ad esprimere le sue migliori qualità. Si allena sempre al massimo, noi crediamo in lui. Sono convinto che dimostrerà il suo valore da qui alla fine".

