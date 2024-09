Palladino/2: “Pronti per giocare anche a quattro. Colpani? Non sono preoccupato”

In conferenza stampa dopo Empoli-Fiorentina, il tecnico viola Raffaele Palladino ha commentato così il pari del Castellani: "Ci sono aspetti positivi e alcuni in cui potevamo far meglio. Partendo dagli ultimi, nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni per far male all'Empoli ma poca lucidità nella scelta e nell'ultimo passaggio, in cui avevamo fatto male agli altri in alcune occasioni. Gli aspetti positivi sono tanti: diamo continuità di risultato, abbiamo sofferto solo un tiro da parte dell'Empoli. Ottima prestazione, solidità di squadra, difendevamo tutti insieme. C'è rammarico perché potevamo vincerla, sono due punti persi. Adli potrà giocare di più? Yacine deve ritrovare condizione, ci parlo spesso e sa che ho fiducia in lui. Può giocare in mezzo o più avanti, sta crescendo. Abbiamo lavorato da squadra, abbiamo fatto un solco, percorriamolo".

Sul modulo: "Per gli amanti del sistema di gioco, ho sempre detto che possiamo giocare sia a tre che a quattro. Abbiamo la maturità per poter cambiare, a me piace farli entrambi e abituatevi a dei cambiamenti ogni tanto. Abbiamo difeso bene contro una squadra che aveva fatto male a tante. Il problema di Colpani? Non è un discorso di singoli. Anche Kouame ha avuto palle, idem Gudmundsson e Kean, così come Ikone e Sottil nel secondo tempo. Loro erano coraggiosi, venivano a prenderci anche uomo su uomo. Sia Colpani che Kouame in certe situazioni possono fare molto di più. Però è strano, altre volte abbiamo fatto con qualità e non sono preoccupato. Cosa ci frena? Credo che una squadra non abbia un limite e debba lavorare ogni giorno su tutti gli aspetti. Ci sono grandi qualità tecniche e stiamo bene fisicamente. Abbiamo bisogno di stare insieme, lo facciamo da più o meno venti giorni e vedo crescita ogni giorno. Pongracic? Purtroppo ha avuto questo fastidio, non lo avremo a disposizione ma spero di averlo in settimana e usarlo giovedì".