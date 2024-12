L’Udinese ritrova Sanchez ma un centrocampista è in dubbio per Firenze

Kosta Runjaic , tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Un centrocampista è a rischio per la sfida del Franchi in programma il prossimo 23 dicembre, ma ritrova un attaccante.

Il tecnico bianconero ha infatti comunicato che Alexis Sanchez è rientrato dall'infortunio che lo ha tenuto fermo ai box e sarà già a disposizione per la partita contro la squadra di Antonio Conte ma partirà dalla panchina. In dubbio invece è il centrocampista classe 1999, Oier Zarraga che, causa di un problema muscolare salterà la sfida col Napoli e, come già detto in precedenza, è in forte dubbio la sua presenza per la trasferta di Firenze. Qui sotto le parole del tecnico in conferenza stampa: