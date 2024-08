Quarta: “Non sbaglieremo ancora, a mercato chiuso si vedrà la Fiorentina”

Andata? "Non dobbiamo sbagliare l'approccio e l'atteggiamento con cui siamo scesi in campo all'andata che non non statti corretti. Serve l'atteggiamento giusto e la voglia di vincere, non solo la partita ma anche i duelli. Penso che non sarà una partita facile. Può succedere di tutto, ma siamo preparati a fare il meglio possibile in campo".

Rinnovo e permanenza in viola? "L'anno scorso ero stato vicino al trasferimento, ma alla fine sono rimasto e ho trovato la continuità che cercavo. Abbiamo sfiorato un'altra coppa, ma purtroppo non ci siamo riusciti. La decisione di rinnovare è proprio per la voglia di vincere con la Fiorentina che ormai sento come la mia seconda casa. Io e la mia famiglia siamo legati a questa città, proverò sempre a dare il massimo per portare in altro questa squadra".

Riscatto? "Da parte mia e di quelli che sono rimasti c'è tanta voglia di rivincita. Per due volte siamo stati molto vicini a raggiungere un bel traguardo, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Domani dobbiamo pensare a qualificarci e fare un partita perfetta, poi sarà un'altra storia. Domani ci saranno 90' per vincere e passare il turno".