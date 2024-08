Gudmundsson subito in campo? Palladino frena: “Servono 2-3 settimane”

Le parole di Palladino su Gudmundsson. L'islandese non è ancora pronto per esordire in maglia viola

Durante la conferenza stampa post partita, il tecnico Raffaele Palladino si è soffermato sull'ultimo arrivato in casa viola, Albert Gudmundsson. L'allenatore della Fiorentina frena gli entusiasmi di chi lo voleva già in campo contro la Puskas Academy: "Gudmundsson ha avuto un fastidio muscolare, vedremo come sta nelle prossime settimane, sicuramente ancora non è pronto. Vedremo di rimetterlo a posto nelle prossime due/tre settimane".