Franchi, Milani e Burgassi: “Cronoprogramma solo con l’approvazione della variante”

“La proposta di variante è in fase di predisposizione ed una volta redatta e approvata potrà essere definito un nuovo cronoprogramma che tenga conto delle decisioni prese dall’amministrazione comunale lo scorso dicembre”. Così il capogruppo PD Luca Milani ed il presidente della Commissione cultura e sport Marco Burgassi replicano al consigliere Massimo Sabatini a proposito della variante progettuale che riguarda lo stadio Franchi .

“Con la variante in corso di predisposizione – hanno aggiunto Milani e Burgassi – si immagina di completare le lavorazioni nella curva Fiesole, nella Maratona lato curva Fiesole in contemporanea con lo svolgimento degli eventi sportivi senza ridurre la capienza attuale dello stadio pari a 24.700 posti. Si prevede quindi di anticipare alcuni interventi quale la copertura della Fiesole e di parte della Maratona e della Tribuna, la riqualificazione delle strutture in cemento armato, l’installazione di dispositivi antisismisci, il restauro della Tribuna”.