Fonseca (conf.): “Rigori? Non è calcio, ma circo. E parlo anche dei nostri”

Intervenuto in sala stampa dopo Fiorentina-Milan, il tecnico rossonero Paulo Fonseca ha commentato così la sfida del Franchi: "Sono mancate diverse cose, nel primo tempo c'è mancata aggressività difensiva e il modo in cui abbiamo preso il gol è una chiaro segno di mancanza di aggressività, non siamo stati bravi. Ma abbiamo creato più della Fiorentina, è difficile vincere le partite in Serie A soprattutto se sbagli due rigori è prendiamo una rete come la seconda.

Episodi? Non mi piace parlare dell'arbitraggio, ma questo non è calcio. Non è sufficiente un contatto per causare un rigore, un semplice tocco come ne abbiamo visti tanti questa settimana. Questo porta nervosismo, dobbiamo rispettare questo sport, non è circo. Anche i rigori concessi a noi non mi piacciono. Cambio di rigorista? Sono incazzato, non deve succedere mai più. Se avessimo segnato i due rigori avremmo parlato di grande partita, così invece si parla di gara brutta e di me come il peggiore allenatore del mondo, in Italia è così".