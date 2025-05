Antony: “Voglio scrivere la storia del Betis. De Gea aveva ragione ma…”

"Sono arrivato al Betis, volevo fare la storia qui, mi sento felice di poter giocare una semifinale con la maglietta del Betis, sono pronto per questi momenti. Ho vissuto grandi momento all'Ajax, ma qui sto vivendo dei grandi momenti, fisicamente e mentalmente. Quando le cose stanno così sono felice, e le cose vanno bene, è uno dei migliori momenti della mia vita. Tutti conoscono Pellegrini, gli sono molto grato per la fiducia, ho festeggiato con lui perché ho segnato due gol di destro, Lottiamo per la Champions e segnare all'Espanyol è stato importante per tutti. Sono grato allo United, ma fare la storia al Betis sarebbe bello, ho voglia di scrivere il mio nome nel club. Lo spogliatoio sta bene, siamo concentrati e con molta voglia di vincere".