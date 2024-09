Oggi si terrà la conferenza stampa di presentazione di Edoardo Bove, come nuovo giocatore della Fiorentina. Gli appuntamenti in sala stampa però non sono finiti qui. Domani, infatti, si terrà un altro atteso incontro coi media: quello del direttore sportivo Daniele Pradè per fare il punto al termine della finestra di mercato. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito della Fiorentina: