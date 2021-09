Italiano: “Atalanta da imitare. Il quinto esterno? Vi spiego. Kokorin…”

La diretta testuale della conferenza stampa di Italiano

Simone Bargellini

Dopo la sosta per le nazionali, torna finalmente il campionato. E la Fiorentina scende subito in campo, domani sera in anticipo contro l'Atalanta a Bergamo. Vincenzo Italiano fa i conti con i rientri last minute dei giocatori sudamericani, in vista di una partita sulla carta molto complicata. Ecco le sue parole nella conferenza stampa di vigilia:

"La preparazione alla partita? Pian pianino sono arrivati tutti i nazionali tranne i sudamericani che arriveranno domani. Per il loro utilizzo, vediamo. Quelli che sono rimasti hanno lavorato benissimo. E' difficile preparare una partita così importante in poco tempo, dispiace, ma è una problematica che hanno tutti. Cercheremo di sbagliare il meno possibile anche se abbiamo solo 2 allenamenti.

Gasperini e l'Atalanta hanno fatto un lavoro straordinario in questi anni, è una squadra che se è in giornata dà spettacolo, io come tanti ho ammirato questa squadra. Quello che stanno proponendo è straordinario e merita i complimenti, sarebbe bello fare un percorso come il loro, che è arrivato in Champions e ad essere protagonisti in Serie A per tanti anni. E' una partita molto complicata. dobbiamo essere veloci e svegli per metterli in difficoltà. Siamo reduci da una vittoria e dobbiamo cercare continuità.

Il punto di forza dell'Atalanta? Sono una squadra completa, bravissimi negli uno contro uno. Dobbiamo leggere bene le situazioni e non regalare palloni sanguinosi. Massima attenzione quando avremo la palla e lavorare bene sui movimenti preventivi ed evitare di farli ripartire.

Il vice Vlahovic? Sin dal ritiro ho individuato in Kokorin un calciatore che può per caratteristiche, anche se diverse dal classico attaccante, ricoprire quel ruolo di punta centrale. Sta crescendo, sta iniziando a fare cose egregie anche spalle alla porta. E' un giocatore di livello. Poi all'occorrenza ci sono altri giocatori che possono agire in quella zona, ad esempio Gonzalez. Ogni tanto ci sarà bisogno di forzare qualche partita e metterò dentro Koko con Dusan. Sul mercato non siamo mai andati alla ricerca di un altro attaccante.

Sottil? Ricky è un calciatore davvero talentuoso, ho conosciuto un ragazzo che ha tanta voglia di far bene ed è contentissimo di essere rimasto alla Fiorentina. Sono convinto che con un cambio anche nell'adattamento al lavoro, ha caratteristiche che possono farlo diventare un giocatore importante. Anche per questo abbiamo deciso di rimanere con 4 attaccanti esterni per dimostrare loro fiducia, speriamo di essere ripagati. Lui ha qualità che forse neanche lui si rende conto, per come l'ho visto entrare col Torino sono sicuro che abbia l'atteggiamento giusto.

Il quinto esterno? Avevo detto che servivano situazioni favorevoli sul mercato per trovare un giocatore funzionale e questo non è accaduto. Oltre ai 4 esterni c'è qualcuno in rosa che può adattarsi in caso di necessità, le mezzali in particolare.

Odriozola? Ha qualità fisiche incredibili, può fare avanti e indietro per 95' senza sentire fatica ma è normale che si deve ancora adattare al nuovo allenatore e ai nuovi compagni. E' un ragazzo intelligente che è felicissimo di essere alla Fiorentina, è in coppia con Lollo Venuti per il ruolo di laterale destro. La concorrenza è sana e abbiamo aggiunto un giocatore di valore.

Nastasic? E' arrivato con una contusione alla caviglia, anche Castrovilli ha preso una botta al polpaccio, ma sono situazioni già rientrate dopo un giorno di terapie. Ieri si sono allenati tutti e sono tutti a disposizione, in attesa dei sudamericani. Ho alcuni ballottaggi e dopo la rifinitura speriamo di scegliere bene.

Torreira? Vale lo stesso discorso fatto per Odriozola. Nuovi metodi, nuovi concetti, adattamento all'ambiente, però stiamo parlando di un calciatore che viene da Arsenal e Atletico Madrid, ha grande carisma e intelligenza tattica, mi ha impressionato il dinamismo e la voglia di incidere. E' un giocatore importante che si aggiunge al centrocampo dove abbiamo qualità e caratteristiche variegate. A livello caratteriale e di mentalità dobbiamo essere una squadra forte che non molla mai e Torreira ci verrà utile sicuramente.

Divario tra Fiorentina e Atalanta? Tutti conosciamo il loro percorso, ha saputo valorizzare tanti giovani e poi crescere anno dopo anno. E' un percorso che affascina, che tutti quelli che fanno calcio si augurano di avere. Per noi sarebbe bello crescere di settimana in settimana e poi di anno in anno creare una identità e una mentalità.

Amrabat? Ho parlato con lui e penso che un giocatore così giovane non può limitarsi a pensare di poter lavorare solo in un centrocampo a due. Uno così giovane deve pensare sempre di migliorarsi e adattarsi ai diversi sistemi di gioco. Con la forza e le qualità che ha, non può avere limitazioni sul proprio utilizzo e con questo sono stato chiaro. Si dovrà adattare velocemente a quello che proporremo, può stazionare nella zona centrale. Il ragazzo ha dato la sua disponibilità ed è rimasto felice alla Fiorentina, però deve essere bravo ad applicare alcune regole sui movimenti che chiedo in campo".