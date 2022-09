Conference League, il dato su giovedì: svelato il numero di spettatori

Il dato sugli spettatori per la sfida di giovedì in Conference League

In vista della sfida di giovedì della Fiorentina contro il Rigas FS di Conference League, il Pentasport di Radio Bruno ci ha aggiornati del numero di spettatori previsti. Infatti, secondo quanto raccolto il numero dei tifosi dovrebbe essere, ad oggi, di circa 10.000. Per il momento sono stati venduti circa 5.000 mini-abbonamenti. Come per la sfida con il Twente, la Curva Ferrovia rimarrà chiusa.