Conference: A Praga in migliaia senza biglietto. Allestite le fan zone

Manca poco più di un giorno alla finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, e come riporta Gazzetta.it il popolo dei senza biglietto è difficile da contare. “Potranno essere fino a 3mila, ma non ho alcuna preoccupazione per il comportamento di chi tifa viola” disse il sindaco di Firenze, Dario Nardella, qualche giorno fa. Dall’Inghilterra dicono che in partenza ci possano essere fino a 15mila tifosi. Ricordando che 5900 biglietti a testa sono stati gestiti dai club (esauriti per entrambe le parti), più altri tagliandi sono stati acquistati in altro modo con vendita libera, la possibilità di avere diverse migliaia di sostenitore inglesi fuori dall’impianto è reale. In centro a Praga, questa mattina, tifosi di Fiorentina e West Ham si facevano le foto insieme. Chiaro che siamo solo all’inizio e la quasi totalità dei tifosi, compresi quelli più caldi, devono ancora arrivare. Il piano di sicurezza è per questo stato definito da tempo, varato dalle autorità cittadine e prevede circa 10mila agenti che dovranno evitare tensioni o peggio ancora scontri fra le parti.