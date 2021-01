Condò svela: “Kokorin doveva essere tra i primi al mondo. Batistuta pianse quando…”

Il giornalista Paolo Condò ha svelato un retroscena riguardo Batistuta ai microfoni di Radio Bruno:

Batistuta andò a Roma per provare a vincere uno scudetto, quando trovò la Fiorentina da avversaria per la prima volta passò una settimana triste, nel giorno della gara segnò contro i viola ma lui si mise a piangere. Negli spogliatoi si fece la doccia e andò via con gli occhi gonfi dal pianto. Nelle ultime settimane la Fiorentina sta cominciando ad avvicinarsi a quelli che sono i suoi livelli. E’ cominciata la corsa con i vari Bologna e Sampdoria per stare nella parte sinistra della classifica. Se Vlahovic chiudesse questo campionato a quota 15 gol sarebbe importante. Kokorin è costato poco, per lui è una bella chiamata. In Russia ricordo che la missione di Capello era portarlo ai mondiali, mi diceva che Kokorin sarebbe potuto diventare tra i più forti al mondo. Questa alla Fiorentina è l’ultima occasione che ha per dimostrare le sue qualità”.