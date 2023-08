Con il Lecce la Curva Fiesole è sold out. Grande attesa per la prima in casa

Curva Fiesole sold out e stadio in fase di riempimento per la prima in casa della Fiorentina che sfiderà il Lecce dell'ex Venuti al Franchi

Si respira grande entusiasmo intorno alla Fiorentina, l'ambiente è compatto e la vittoria di Genova ha dato un'ulteriore spinta anche per i più scettici. Domenica la squadra di Italiano giocherà la prima gara dell'anno tra le mura amiche e oltre ai circa diciassettemila abbonati la Fiorentina potrà contare su molti altri tifosi che hanno comprato il biglietto singolo, oggi infatti è andata sold out la Curva Fiesole e magari con una vittoria stasera anche altri settori potrebbero riempirsi velocemente. Filtra grande attesa per la prima della Fiorentina al Franchi con gli occhi dei tifosi che saranno senza dubbio su Beltran e tutti gli altri nuovi acquisti che sentiranno per la prima volta il calore del popolo viola sulla propria pelle. Come ripetuto più volte da Italiano e non solo, con il pubblico di Firenze la squadra gioca in "12"