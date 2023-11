Con il Bologna torna la Fiesole e con lei la coreografia “rimandata”

Ovviamente, anche la coreografia pronta per la gara è stata rimandata. Come riportato da Lady Radio, la Curva Fiesole recupererà tale coreografia nella sfida contro il Bologna.

Nella gara contro la Juventus, la Curva Fiesole non è entrata allo stadio Franchi per stare vicina alle vittime dell'alluvione che ha colpito la Toscana. Ovviamente, anche la coreografia pronta per la gara è stata rimandata. Come riportato da Lady Radio, la Curva Fiesole recupererà tale coreografia nella sfida contro il Bologna. Alle ore 15.00, la Fiorentina scenderà in campo per sfidare la squadra di Thiago Motta.