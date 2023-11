Comuzzo: “La perdita di mia mamma dura da superare. Che emozione a Napoli”

Il giovane difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo ha rilasciato un'intervista a Gianlucadimarzio.com, dal ritiro dell'Italia U19, parlando della sua crescita e dell'approdo in prima squadra, ma anche della sua storia personale. "A inizio anno ho avuto la perdita di mia mamma. È stato difficile, ma l’ho superata grazie alla mia famiglia: siamo rimasti uniti e siamo riusciti a essere forti come avrebbe voluto lei per andare avanti" rivela il classe 2005. E sull'esordio col Napoli dice: "Quando Italiano mi ha detto di prepararmi, mi sono alzato e mi sono scaldato per 30 secondi. Non ho avuto neanche il tempo di capire cosa stava accadendo. Sono entrato in quei 7-8 minuti e siamo riusciti anche a segnare il terzo gol. Lì per lì non ci pensavo, dopo ho realizzato cosa significa esordire al Maradona con 60mila persone. Non è cosa da poco, un’emozione unica. Dopo la partita poi ho parlato con mio papà, che stava guardando la partita con mio fratello, e anche per loro è stata un’emozione bellissima dopo tutto quello che abbiamo passato quest’anno. Qualcosa di bello e unico".