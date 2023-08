Comuzzo, Kayode, Amatucci, Martinelli: quale futuro dopo la preseason?

Con il prossimo passaggio di Pierozzi allo Spezia, Kayode sarà promosso definitivamente a vice Dodo' e per lui ci sono buone possibilità di rimanere a disposizione di Italiano in pianta stabile. Il mercato potrebbe portare un altro laterale basso (si parla di Stojanovic dall'Empoli), ma le risposte sul campo sono buone e puntare sul ragazzo della Primavera non sembra un così grande salto nel vuoto. Più spazio adesso, ma meno prospettive poi, per Comuzzo: a segno contro il Sestri Levante, spesso al centro della difesa anche dal primo minuto (visto che Mina non è ancora stato impiegato), contro avversari di livello mondiale come il Newcastle. L'esperienza è stata straordinaria e perché no, qualche volta potrebbe anche essere chiamato in corrispondenza di infortuni o squalifiche, ma arriverà sicuramente un altro difensore e Comuzzo a quel punto sarà il sesto. Farà la spola con la Primavera, come Amatucci che, specie finché non parte Amrabat, non ha modo di ritagliarsi spazio in campo quando le partite valgono tre punti. Martinelli, con la partenza di Cerofolini, è il terzo portiere, anche lui può essere un elemento ibrido fra "sopra" e "sotto", in un'annata importantissima per crescere con i grandi. Sono gli ultimi tre "prodotti" interessanti di una Primavera sempre tra le più fertili d'Italia; chissà se presto, per loro e per tutti coloro che si preparano a lasciare l'Under 19, verrà introdotta anche l'importantissima Under 23 in Serie C.