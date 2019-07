Compper: “Demme è stato in vacanza in Toscana. Fiorentina? Gli piacerebbe”

L’ex viola Marvin Commper ha rilasciato alcune dichiarazioni al Pentasport di Radio Bruno Toscana in riferimento all’interessamento di mercato della Fiorentina per Diego Demme, centrocampista del Lipsia ed amico ed ex compagno di squadra dello stesso Commper che oggi milita nel Duisburg:

Adesso c’è la possibilità per la Fiorentina di costruire un nuovo percorso e un nuovo futuro con la proprietà Commisso. Ho visto che c’è stato il ritorno di mister Montella negli ultimi mesi. C’è la possibilità di crescere adesso. Il ritorno di Pradè? Si sono riuniti due menti affini come quelle di Montella e Pradè. Demme? E’ un mio amico, abbiamo parlato qualche settimana fa. So che era in vacanza in Toscana nelle scorse settimane. E’ di origine italiana, parla italiano, tatticamente ha fatto stagioni di alto livello, giocando sempre per il Lipsia e diventando capitano. E’ arrivato a giocarsi la Champions, è un giocatore esperto e maturo con ottima gamba. Per lui giocare in Italia è sempre stato un sogno. E’ molto interessato a giocare nel Paese di suo padre.

