Compagnoni: “Nzola? Se i viola vogliono puntare in alto, non credo che…”

"Serate come quelle con l'Empoli capitano, ed alla Fiorentina capitano spesso. L'Empoli comunque ha meritato perché non ha rubato nulla, ha giocato molto bene. Passaggi a vuoto ci stanno, ce li hanno tutti. È chiaro che quando incappi in partite simili c'è bisogno dei gol degli attaccanti. Un gol in due per Nzola e Beltran sono troppo pochi in 9 partite di campionato. Nzola ha dimostrato con lo Spezia di essere un ottimo attaccante. Sicuramente farà meglio di ora. Se devo essere onesto, però, se la Fiorentina vuole puntare alla Champions League non credo che possa essere il centravanti titolare. Beltran? È bravo ma un po' leggerino. Io avrei fatto altre scelte, ma magari farà 20 gol. Obiettivi stagionali dei gigliati? Credo che in Conference League la Fiorentina abbia le potenzialità per arrivare in fondo. Secondo me, è anche leggermente più forte dell'anno scorso".