Compagnoni: “Jovic un’ottima seconda punta. Chi manca veramente? Non Vlahovic”

Maurizio Compagnoni sul mercato della Fiorentina e il periodo "no"

Redazione VN

Il noto telecronista sportivo di Sky, Maurizio Compagnoni, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della partita commentata della Fiorentina di lunedì contro la Lazio: "È chiaro che il risultato è bugiardo. Se uno guarda il risultato pensa che la Fiorentina sia stata asfaltata, ma non è così. Io penso che il problema sia mentale. I viola hanno venduto due giocatori di enorme importanza come Vlahovic e Torreira e non li hanno sostituiti a dovere".

Sul mercato

"Credo che nel mercato di gennaio la società debba operare in qualche modo. Almeno un regista e un centravanti servono come il pane. Se domani dovesse giocare Cabral, sarebbe già buona cosa recuperarlo parzialmente, perché per il momento ha fatto poco. Non tanto Vlahovic, ma il giocatore che veramente manca a questa squadra è un Torreira. Il suo addio ha mandato nel pallone tutti e penso che a gennaio debba essere fatto qualcosa proprio in quel senso, magari proprio con il suo ritorno, visto sta facendo di tutto per ritornare".

Sui problemi che sta vivendo la Fiorentina

"Io non so se il problema è il doppio impegno. A me non è piaciuto come è stato gestito il mercato. Individualmente i giocatore presi dalla Fiorentina sono di livello, ma non sono adatti al modello tattico di Italiano. Jovic è una seconda punta devastante, ma da prima punta non riesce a capirci niente".

Su Italiano

"Italiano non penso che sia entusiasta della rosa attuale, ma mi immagino che ne parli costantemente con Barone e Pradè. Se la rosa dovesse rimanere questa anche a gennaio, può dare inizio ad un cambiamento tattico, ma in questo momento la vedo difficile, perché l'anno scorso ha gettato delle basi importanti".