Comotto: “Kouamé spalle alla porta è anticalcio. Col Torino non c’è stata gara”

"Fiorentina-Torino? Ho visto una squadra moderna, il Torino, contro un'altra compassata, la Fiorentina. Sul piano dell'intensità non c'è stata partita, il divario è stato netto. Il Torino è stato nettamente superiore alla Fiorentina, anche di più rispetto a come poi è finita la gara. C'è stata un'involuzione e gli acquisti non stanno rendendo per vari motivi. Veder giocare Kouamé con le spalle alla porta è l'anticalcio. Cosa succede gli spogliatoi in queste situazioni? Ogni spogliatoio è diverso. Una volta ci si affidava ai più anziani, ma ora le cose stanno cambiando. Per gli allenatori è sempre più difficile entrare nella testa dei giocatori. In passato lo spogliatoio era gestito dagli anziani".