Comotto: “Dodò andava solo aspettato. L’entusiasmo di Firenze ti dà i brividi”

Comotto esalta Firenze e Dodò

Redazione VN

Gianluca Comotto, ex difensore viola ha parlato al Pentasport:

"Il panorama è cambiato. Bisognava aspettare i nuovi acquisti, che la squadra crescesse. Per me era troppo strana la situazione precedente, la rosa della viola è importante. La norma del club è questa, vincere una coppa poi sarebbe la ciliegina sulla torta. L'atteggiamento della Fiorentina è cambiato, ha trovato la consapevolezza dei propri mezzi. Italiano è stato bravo a trovare le motivazioni per il gruppo, e le giuste rotazioni. Ha dimostrato intelligenza lasciando da parte l'integralismo e adattandosi alle situazioni."

Sul terzino destro: "All'inizio dell'anno dissi che Dodò andava aspettato. In fase difensiva è migliorato, con ottime coperture. Mi dispiace per Venuti, ma troverà un altra sistemazione. Ha dato tutto, ma stiamo parlando di un giocatore che può far meglio in altri lidi più adatti per lui. Pierozzi mi è sempre piaciuto per la gamba, ha già dimostrato di saper giocare con i grandi. La Fiorentina lo ha gestito bene, dandogli fiducia."

Sul clima di Firenze: "Quando c'è un entusiasmo simile in città è fantastico. Scendere in campo con Firenze che ti supporta mi da ancora i brividi. La rosa della viola è talmente ampia, che Italiano può gestire le forze. Può cambiare 3-4 uomini a partita ed essere sempre competitivi. Ora vediamo se la viola è pronta per vincere. Preferirei vincere la Coppa Italia, la Conference invece mi sa un po' di coppa minore."