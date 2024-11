Como-Fiorentina, Biraghi non è stato convocato: il motivo

Biraghi non partirà per Como. Ecco la motivazione aggiunta con una nota dal club viola sotto la lista dei convocati

Palladino ha da poco diramato i convocati per la sfida di domani a Como. Se le assenze di Gudmundsson e Richardson non hanno destato nessun tipo di stupore, quella del capitano Cristiano Biraghi è stata una sorpresa. La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha voluto scrivere la motivazione per la quale il terzino viola non partirà con la squadra per la difficile trasferta di Como. Ecco la nota del club viola aggiunta sotto la lista dei convocati sul proprio profilo ufficiale: