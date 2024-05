Commisso: “Vogliamo raggiungere Atene. Speriamo di vederci lì”

Il lavoro in società procede come mi aspettavo, abbiamo dato più responsabilità a Ferrari e Pradè sul piano aziendale e sportivo, ma abbiamo ancora il problema dello stadio.

Femminile e Primavera? Vero che i giovani hanno vinto la Coppa Italia, ma il campionato non è stato buonissimo. Le donne si sono qualificate in Champions, sono felice.

