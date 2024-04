Commisso verso il ritorno a Firenze. Sarà al Franchi già giovedì?

Il presidente viola Rocco Commisso atteso a Firenze nella prossima settimana. Il n° 1 di Mediacom farà di tutto per essere al Franchi giovedì

Il presidente viola Rocco Commisso è prossimo al ritorno a Firenze. Il numero uno della Fiorentina - questo quanto trapela direttamente da ACF - farà di tutto per essere allo stadio già giovedì sera, quando al Franchi arriverà il Bruges per l'andata delle semifinali di Conference. Se non dovesse farcela, il suo ritorno è previsto comunque nelle ore successive.