Commisso sullo striscione: “Offesa enorme. Sono consapevole di una cosa”

Il commento del Presidente sul brutto striscione appeso a Ponte Vecchio

Nella lunga intervista al sito ufficiale della Fiorentina , Rocco Commisso ha voluto esprimere anche il suo dispiacere per il brutto episodio avvenuto negli scorsi giorni in cui uno striscione raffigurante il Presidente con la faccia da Joker (pagliaccio) è stato esposto a Ponte Vecchio:

"Trovo incredibile che nessuna associazione cittadina abbia preso posizione pubblicamente contro un immagine così offensiva apparsa su un monumento come un Ponte Vecchio. Nessuno che è intervenuto e nessuno che cerca i colpevoli. Magari si tratta di un singolo o di un gruppo, ma l'offesa è enorme. I pagliacci sono altri. Ci sono stati momenti dove gli striscioni "Io sto con Rocco" si vedevano ovunque forse perchè qualcuno voleva usare i miei soldi e farsi belli con i tifosi. Ma non sentire posizioni da parte di nessuno di loro è stata una grande delusione. Adesso sono consapevole che ci sono alcuni che gradiscono i miei soldi, ma non la mia presenza. Su questo dovrò fare un analisi e prendere decisioni chiare soprattutto per i tifosi."