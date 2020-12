Durante l’intervento a Radio Bruno (LEGGI TUTTO) Rocco Commisso ha parlato così di Federico Chiesa:

Chiesa osservato speciale? Forse i ragazzi nella partita di Torino volevano difendere la società. Quando uno se ne va come è andato via lui dispiace, ho imparato nella mia vita che non bisogna mai tagliare i ponti, perché non sai mai cosa potrà servirti in futuro.