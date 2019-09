Commisso: “Stadio? Credevo di trovare il lavoro più avanti. Il centro sportivo…”

Dopo il sopralluogo alla Mercafir (LEGGI QUI), il patron viola Rocco Commisso si è concesso una pausa in piazza Pitti. Con lui la moglie, Joe Barone e il vice di Mediacom Joseph Appio. Ecco le sue parole rilasciate ai media presenti, fra cui Violanews.com:

Mercafir? Non ci sono novità, siamo semrpe a lavoro. Stadio lì? Non si sa, siamo al principio. Credevo che le cose fossero più avanti, non le vedo così. Ci vuole molto lavoro. Stiamo lavorando anche al centro sportivo. Bagno a Ripoli o Campi Bisenzio? Stiamo lavorando. Incontro col Ministro Franceschini? Non lo so. Sì, mercoledi riparto per gli Usa. Partita di sabato? Bella bella bella. Mi hanno reso orgoglioso, abbiamo quasi vinto contro la Juventus. Anche la Primavera e le ragazze hanno fatto bene.