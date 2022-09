Commisso si trattiene in città, il Viola Park rallenta. Le ultime su Nico-Sottil

Per Nico Gonzalez ci sono fastidi al tallone, impossibile essere precisi sul suo rientro. Sottil ieri mattina zoppicava ma sembra disponibile a quanto filtra. Dubbi anche sul portiere, visto che Italiano non pare orientato ad alternare continuamente i portieri come fatto fino ad ora. Le maggiori certezze sono in difesa, dopo il turnover di Udine si va verso la linea Dodò-Milenkovic-Igor-Biraghi. La squadra andrà in ritiro stasera.