Commisso, oggi l’arrivo ad Atene. C’è anche la famiglia di Joe Barone

Rocco Commisso in arrivo dagli Stati Uniti, non vuol perdersi l'appuntamento con la storia. Dirigenza al gran completo

Oggi è il giorno di Rocco Commisso. Come aveva promesso, il presidente non è voluto mancare a questo appuntamento potenzialmente storico per la sua Fiorentina. Arriverà ad Atene, direttamente dagli Stati Uniti, accompagnato dalla moglie Catherine. Insieme a loro anche la moglie (Camilla) e i figli (Gabriella, Pietro, Giuseppe e Salvatore) di Joe Barone. Tutti al seguito della squadra, a caccia di un sogno. Dirigenza viola al gran completo con anche il direttore generale Ferrari, il direttore sportivo Pradè e il direttore tecnico Burdisso che a giugno concluderà il suo percorso in viola.