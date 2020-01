Commisso: “Nuovo stadio? Non so se si farà, sono qui da 6 mesi”. Domani conferenza stampa

All’uscita da Palazzo Vecchio, dove oggi è stato ricevuto da Nardella insieme al d.g. Barone e al resto della famiglia, Rocco Commisso ha parlato ai media presenti. Queste le parole raccolte dal nostro inviato: “L’incontro con il Sindaco è stato buono, come sempre. Abbiamo parlato della situazione dello stadio, nella conferenza stampa di domani entreremo più nel dettaglio. Nuovo stadio? Non so se si farà, sono qui da 6 mesi…”.

L’ufficio stampa della Fiorentina, prima dell’intervento del Presidente, ha annunciato che domani alle 16:30 si terrà una conferenza stampa all’interno dello stadio Franchi per parlare del tema stadio. Saranno presenti solamente rappresentanti del club viola.