Il numero uno gigliato, Rocco Commisso, sperava in una vittoria che alla fine però è sfumata. A Sky Sport ha parlato non solo della gara, ma anche di mercato e della posizione di Federico Chiesa:

Pensavo che ce l’avremmo fatta ed invece alla fine è arrivato questo gol. Benassi ha fatto un gran gol, mi sono piaciuti in diversi oggi. Adesso pensiamo alla prossima gara, noi nel mercato cercheremo di fare il più possibile. Ho detto a Pradè che voglio gente che dia una mano a questo gruppo e che non venga qui solo per sei mesi. Chiesa? Ha lavorato molto durante queste vacanze, si è rimesso a posto fisicamente, ho parlato con lui come con tutti i giocatori, è tutto ok.