Commisso non trattiene la gioia: chiama tutti, il ringraziamento ai tifosi

Il numero uno gigliato non sta nella pelle ed esprime tutta la sua soddisfazione alla squadra e ai tifosi

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto ringraziare dall'America la squadra per l'ennesima vittoria consecutiva: ha preso il telefono e ha parlato con Italiano, Terracciano, Cabral, Quarta e Nico Gonzalez.

Il numero uno viola è rimasto particolarmente soddisfatto perché la squadra ha mantenuto la porta inviolata una volta di più, ma allo stesso tempo ha invitato tutti a mantenere i piedi per terra continuando così. La società viola tiene a far pervenire ai tifosi il ringraziamento sincero del presidente per il sostegno incredibile offerto anche nella gara di Cremona.