Commisso non cede, conferma Nardella che attende il Tar per il Franchi

Non vuole infilarsi nella via delle polemiche, né in beghe che non lo riguardano direttamente, il sindaco parlando della vicenda Renzi-Barone per la cessione del club viola. Per questo, ospite alla trasmissione ’Telegram’ di Toscana Tv, tiene a ribadire che al di là di ciò che può essere accaduto, Commisso ha chiarito di non avere alcuna intenzione di cedere la mano. Sul nuovo stadio Dario Nardella ripete che il Comune «ha sempre agito nell’interesse pubblico in modo trasparente».