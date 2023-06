Durante il suo intervento in conferenza stampa, il presidente Rocco Commisso ha dato una notizia circa gli impianti del nascituro Viola Park: "Sapete che lo stadio da 1500 posti sarà intitolato a Davide Astori, oggi vi dico che lo stadio da 3000 posti sarà lo stadio Curva Fiesole". Un riconoscimento importantissimo per il tifo organizzato che quest'anno ha seguito la squadra in ogni dove in giro per l'Europa.